«اقتصادية قناة السويس»: نشاط ملحوظ بمينائي السخنة والأدبية في فبراير

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر فبراير 2023، حيث أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي بلغ 40 سفينة لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر فبراير 1619146,56 طن، فقد استقبل الميناء سفينة بضائع عامة غير محواه بواقع 1123,06 طن، و25 سفينة بضائع عامة محواه بلغت حمولتها 617139 طن، و5 سفن صب جاف بحمولة 557571,01 طن، و9 سفن صب سائل بإجمالي 443313,49 طن.

نشاط ميناء الأدبية خلال الشهر الماضي

وبلغت إجمالي الحمولة في ميناء الأدبية 530537.49 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 84309,74 طن، وإجمالي حمولة الصب الجاف 225884,87 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 61527,56 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 2126 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 30 سفينة، بواقع 12 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب جاف، و7 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات.

نشاط المنطقة الجنوبية

والجدير بالذكر أن موانئ المنطقة الجنوبية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2022؛ حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول سفن شملت 485 سفينة منها 9 سفن بضائع عامة بحمولة بلغت 39,923 طن، و58 سفينة صب جاف كانت الحمولة الإجمالية لها 5,507,999 طن، و90 سفينة صب سائل بلغ صافي حمولتها 4,079,839 طن، و309 سفينة حاويات بإجمالي عدد حاويات 929,253 حاوية مكافئة وصلت حمولتها مجتمعة إلى 8,537,518 طن؛ ليبلغ إجمالي الحمولات خلال عام 2022 نحو 18,165,279 طن، بالإضافة إلى 19 سفينة سياحية بعدد 16,466 سائح، كما شهد ميناء الأدبية خلال عام 2022 حركة تداول سفن شملت 429 سفينة مقارنة بــ 414 سفينة في 2021 بمعدل نمو 3.62% منها 129 سفينة بضائع عامة بحمولة بلغت 1,318,670 طن، مقارنة بـ 1,143,081 طن خلال عام 2021.