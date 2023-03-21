أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة والجيزة.. تبدأ من 130 جنيها

تشهد منافذ بيع اللحوم والمنتجات على مستوى محافظات الجمهورية، إقبالا كبيرا في تلك الفترة، استعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، كما تتوافر أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة والجيزة، للتيسير على المواطنين للشراء بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة والجيزة، وفقا لما أعلنه حزب حماة وطن، المسؤول عن تلك النوعية من اللحوم وجلبها إلى مصر.

أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة والجيزة

وتأتي أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة والجيزة كما يلي:

- تبدأ أسعار اللحوم التشادية اليوم من 130 وتصل لـ145 جنيهًا للكيلو.

وجرى بيع اللحوم التشادية في منافذ حزب «حماة وطن»، بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تطرح في سيارات متنقلة بالشوارع، مثل شارع عز الدين عمر بمحافظة الجيزة

ويجرى طرح اللحوم التشادية في محافظات الصعيد أيضا.

أسعار اللحوم

- تراوح سعر اللحم المفروم العادي بين 210 و250 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر البتلو بين 250 و280 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم الكندوز اليوم نحو 220 و240 جنيها.

- تراوح سعر الكبدة الصافي بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 230 و270 جنيها.

- تراوح سعر اللحم الجملي بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.