أسعار اللحوم التشادية اليوم الأحد في الأسواق.. وأماكن طرحها

كشفت شعبة القصاصين، عن أسعار اللحوم التشادية اليوم، والتي تم استيرادها وطرحها للمواطنين في الأسواق لتخفيف العبء على المواطن وسد حاجة السوق من اللحوم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار اللحوم التشادية اليوم، على هذا النحو:

أسعار اللحوم التشادية اليوم

وتعرض أسعار اللحوم التشادية اليوم الأحد في المنافذ بأسعار تبدأ من 130 وتصل إلى 145 جنيهًا، والتي يتم طرحها في منافذ محافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري، في منافذ خاصة بحزب «حماة وطن».

أسعار اللحوم المحلي اليوم

وعن أسعار اللحوم اليوم في المحلات جاءت للمستهلك داخل محلات الجزارة كما يلي:

- تراوح سعر اللحم المفروم العادى بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر البتلو بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم الكندوز اليوم نحو 155 جنيها.

- وسجل سعر الكيلو من الكبدة اليوم نحو 190 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبدة بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر اللحم المفروم ما بين 170 و190 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 100 حتى 140 جنيهاً.

- تراوحت أسعار اللحوم الكندوز اليوم بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيها.

- تراوح سعر اللحم الجملي بين 210 و250 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحوم البلدي إلى نحو 165 جنيها.