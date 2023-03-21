أسعار اللحوم التشادية اليوم في المنافذ المختلفة.. تبدأ بـ130 جنيها

تشهد اللحوم التشادية اليوم، حالة واسعة من الإقبال، نظرا لأسعارها المنخفضة، حيث تبنى حزب حماة وطن، توفير أطنان كثيرة من اللحوم التشادية وبأسعار مخفضة عن محلات الجزارة في الأسواق، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين قبل أيام من بداية شهر رمضان.

أسعار اللحوم التشادية اليوم

واستمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار اليوم، نوضح من خلال التقرير التالي أسعار اللحوم التشادية اليوم، كما يلي.

تبدأ أسعار اللحوم التشادية اليوم من 130 وتصل لـ145 جنيهًا للكيلو، وجرى طرحها في منافذ حزب «حماة وطن» بمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وصولا إلى محافظات الصعيد.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- تراوح سعر اللحم المفروم العادي بين 210 و250 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر البتلو بين 250 و280 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم الكندوز اليوم نحو 220-240 جنيها.

- تراوح سعر الكبدة الصافي بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 230 و270 جنيها.

- تراوح سعر اللحم الجملي بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.