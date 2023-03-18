أسعار اللحوم التشادية اليوم في مصر.. اعرف عناوين منافذ البيع

منذ عدة أيام، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة القصاصين، أسعار اللحوم التشادية المطروحة للمواطنين في الأسواق للتيسير عليهم قبل شهر رمضان، ويجرى طرحها بأسعار مخفضة مقارنة باللحوم الأخرى في محال الجزارة والمنافذ المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم التشادية اليوم السبت الموافق 18 مارس، وفقا لما كشتفته شعبة القصاصين ووزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها.

أسعار اللحوم التشادية اليوم

وتبلغ أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها، نحو 130 وتصل إلى 145 جنيهًا.

طرح اللحوم التشادية في منافذ وزارة التموين وأهلا رمضان، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتطرح اللحوم التشادية في محافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري، في منافذ خاصة بحزب «حماة وطن».

شارع عز الدين عمر بمحافظة الجيزة

كما تطرح في سيارات متنقلة بالشوارع.

ووصل منذ عدة أيام إلى مطار القاهرة، شحنة من اللحوم التشادية وتبلغ نحو 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار، جرى ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية في تشاد كما خضعت للإجراءات البيطرية من جانب أطباء بيطريين مصريين في تشاد.

وأعلنت الحكومة نقل 3 رحلات أسبوعيا، كل رحلة 55 طنا من اللحوم التشادية، بإجمالي 12 رحلة شهريا، ليتم توفير كميات كبيرة من اللحوم للمواطنين.

جاء ذلك بعدما كشف حزب حماة الوطن، استقبال شحنة من اللحوم المبردة على متن طائرة جرى استيرادها ضمن التعاون المبرم بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج، والتحول الزراعي في دولة تشاد.

وفي سياق متصل، قال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية بالقاهرة وأحد مستوردي اللحوم، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن اللحوم التي تم جلبها من دولة تشاد، ستساهم بشكل كبير في ضبط أسعار السوق في الوقت الحالي، مؤكدا أن اللحوم مذبوحة بطريقة حلال وآمنة جدًا، وتشرف عليها لجنة في دولة تشاد لمتابعة اللحوم، والكشف عليها والتأكد من صلاحيتها وموافقتها للمعايير، بالإضافة إلى أنه سيتم كشفها مرة أخرى عند وصولها إلى مصر للتأكد من صحتها قبل طرحها في الأسواق.