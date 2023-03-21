مسابقة لمحبي رياضة الشطرنج من الرجال بجوائز مادية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق مسابقة لمحبي رياضة الشطرنج من الرجال، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وتأتي مسابقة رياضة الشطرنج، ضمن فعاليات اللقاء الرياضي الأول لأساتذة الشطرنج بمحافظة بورسعيد.

مسابقة شطرنح للرجال

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شروط الاشتراك في مسابقة الشطرنج للرجال، وهي كما يلي:

- يهدف اللقاء الذي سيعقد خلال مسابقة الشطرنج، إلى اتاحة الفرصة للمشاركة في أنشطة رياضية ذهنية تتحدى قدرات المشاركين، وتنمى الذكاء والقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات.

شروط المشاركة في مسابقة الشطرنج

- فئة الرجال من 40 سنة فيما فوق.

وعلى الراغبين في المشركة التسجيل الضغط على هذا الرابط، وكتابة الاسم والرقم القومي والوظيفة الحالية.

مميزات المشاركة في لقاء الشطرنج

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مميزات المشاركة باللقاء، وهي كما يلي:

- إقامة وإعاشة وانتقالات مجانا.

- كما يحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مادية، بالإضافة إلى شهادات تقدير.