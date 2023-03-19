رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انطلاق فعاليات بطولة الشطرنج بجامعة طنطا.. تستمر لمدة 10 أيام

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
07:23 م | الأحد 19 مارس 2023
بطولة الشطرنج داخل كليات جامعة طنطا

بطولة الشطرنج داخل كليات جامعة طنطا

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة طنطا فعاليات بطولة الجامعة في لعبة "الشطرنج"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة 42 طالبا من 14 كلية على مستوى الجامعة، وذلك بمقر المركز الدائم لتدريب الشطرنج بمجمع "سبرباي" بصالة الألعاب الرياضية. 

الأنشطة الطلابية 

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا على أهمية الأنشطة الطلابية لدورها فى تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم وبناء شخصيتهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على تشجيع كافة طلابها على المشاركة فى الانشطة الطلابية طبقاً لميولهم واهتمامتهم ودعم وتحفيز الروح الابداعية لدى الطلاب. 

أضاف الدكتور محمد حسين أن اليوم الأول للبطولة شهد منافسات قوية بين الطلاب المتنافسين لتحقيق الفوز، مشيداً بجهود الإدارة العامة لرعاية الشباب فى التنظيم للبطولة، موضحاً أنه يقوم بتحكيم البطولة الدكتور محمد شعيب المدرس بكلية الهندسة بالجامعة، وحكم دولي، والسيد ابراهيم الدسوقي مدرب منتخب الجامعة للشطرنج. 

البطولة 10 أيام 

جدير بالذكر أن مشاركة الطلاب فى البطولة تتم تحت إشراف الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية ومحمد القصير المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، وتعقد البطولة على مدار 10 أيام.

اقرأ المزيد:

مدينة روسية تخصص منطقة كاملة للعبة الشطرنج.. تنافست عليها 120 دولة

جامعة القاهرة تعلن عن جوائز مالية لمسابقة الشطرنج.. اعرف التفاصيل

لاعب الشطرنج باسم أمين لـ إيمان الحصري: حصلت على بطولة إفريقيا للرجال 6 مرات

جامعة السلام تدرس إضافة «الشطرنج» إلى المواد الدراسية للطلاب

«صيدلة سوهاج» تحصد المركز الأول في بطولة الشطرنج على مستوى الجامعة

«ناجي» يغرس حب الشطرنج في أبنائه الأربعة: حققوا بطولات محلية ودولية
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام