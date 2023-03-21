الفلبين تعثر على ناقلة غارقة تحتوي على 800 ألف لتر من زيت الوقود

أعلنت السلطات الفلبينية، أنه تم العثور على ناقلة وقود متسربة غرقت قبالة وسط الفلبين قبل ثلاثة أسابيع باستخدام روبوت تحت الماء من اليابان، وطلبت السلطات المزيد من المساعدة الأجنبية لمعالجة التسرب النفطي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

800 ألف لتر من زيت الوقود الصناعي

انقلبت ناقله «إم تي برنسيس إمبريس» يوم 28 فبراير ووصلت إلى 3 مقاطعات، واكتشافها أمرًا بالغ الأهمية حيث كانت تحمل نحو 800 ألف لتر من زيت الوقود الصناعي، وفقا للوكالة.

وقال حاكم ولاية أورينتال، ميندورو دولور، إن سد التسريبات واستخراج أي نفط متبقي من الناقلة أمر عاجل، مضيفاً أن الروبوت سيساعد في تحديد حالة الناقلة بمساعدة مركبة تعمل عن بعد وصلت من اليابان أمس.

36 ألف هكتار من الشعاب المرجانية ستتضرر

وقال علماء البحار الفلبينيين إن نحو 36 ألف هكتار من الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف وأعشاب البحر يمكن أن تتأثر بالبقعة النفطية.

من جانبها قالت السفارة الأمريكية إن اليابان أرسلت أيضًا فريقًا من أفراد خفر السواحل للمساعدة في التنظيف، بينما وصل خمسة من أفراد خفر السواحل الأمريكي للمساعدة في الاستجابة للانسكاب، وفقًا لوكالة الكوارث الفلبينية.

السلطات تحظر صيد الأسماك والسباحة

وأضافت السفارة إن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ستعمل عن كثب مع الفلبين لإجراء تقييمات بيئية سريعة للمناطق المتضررة وتقييم احتياجات استعادة النظام البيئي.

وفرضت السلطات حظرًا على صيد الأسماك والسباحة في المناطق المتضررة، مما أدى إلى تعطيل سبل عيش الآلاف من السكان والشركات السياحية.