أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: شينزو آبي قضى أطول فترة رئيسا لحكومة اليابان.. وهذا رأيه في بوتين

استعرض الإعلامي أحمد المسلماني، مذكرات شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق، الذي استغرق أطول فترة لزعيم في تاريخ اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، مشددًا على أنه سياسي كبير ومؤثر رئيسي في تاريخ اليابان المعاصر.

استقالة شينزو آبي

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أنه في عام 2020 أنتقد بشدة بسبب أداء الحكومة اليابانية في جائحة كورونا، فاستقال، ليصبح وزير خارجية حكومته رئيس الوزراء في اليابان، وأغتيل آبي في العام الماضي، وبعدها بـ7 أشهر نُشرت مذكراته.

المذكرات لم تترجم حتى الآن

وتابع الإعلامي، أن الكتاب لم يترجم حتى الآن، معتمدا في نقله على ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية وروسيا اليوم وبلومبرج، مشيرًا إلى أن الزعيم الياباني الراحل قال إن فلاديمير بوتين، شخص ودود يميل إلى الكوميديا السوداء، والغرب لديه موقف من روسيا لأنها وريثة الاتحاد السوفيتي وهذا الموقف ليس سليما، وبخاصة أن روسيا مهمة جدا في الموارد العالمية المعاصرة وينبغي التعامل معها بطريقة مختلفة.