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وزير التعليم ومحافظ الجيزة يشهدان احتفالية «قادرون مبدعون» لذوي الهمم

كتب:

أميرة فكري
12:47 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

يشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة صباح اليوم احتفالية «قادرون مبدعون»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية.

نتائج عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات

وتأتي الاحتفالية تكريمًا وإيمانًا بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة من المبدعين من طلبة وطالبات محافظة الجيزة ممن قد منحهم الله المواهب الاستثنائية وما حققوه من نتائج عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات.

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