وزير السياحة: 272 مليون شخص حول العالم يرغبون في زيارة مصر

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق نمو سريع في هذه الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويًا لتحقيق المستهدف من عدد السائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة حتى عام 2028.

وأضاف «عيسى»، خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس تحت عنوان «السياحة والصناعة والسياحة فرص واعدة للتنمية الاقتصادية»، أن التقارير التي تم إعدادها مؤخرًا أبرزت وجود مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه هذه الصناعة في مصر وقياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة Business Sentiment، والتي أكدت وجود نظرة تفاؤلية حول أداء القطاع والاقتصاد المصري، وارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة في مصر هذا العام بنحو 11%.

وتابع وزير السياحة، أن هذه الصناعة في مصر تستحق الكثير والكثير، موضحا أن نتائج إحدى دراسات السوق التي أجريت خلال الفترة السابقة أثبتت أن هناك 272 مليون سائح محتمل في العالم راغبين في زيارة البلد، ومن المتوقع أن يكون مستوى رضاهم عن التجربة السياحية جيداً.

12 سوقًا رئيسيًا لإرسال السياح لمصر

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يقوم هؤلاء السياح بالتوصية بزيارة مصر لدى الأقارب والأصدقاء، لافتاً إلى أنه تم تحديد دول هؤلاء الزائرين المحتملين في 12 دولة، وتم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة.

زيارة المناطق الأثرية المصرية

وأشار إلى أنه وفقاً لنتائج الدراسات التي أجريت على السياح المحتمل قدومهم لمصر، فهناك سائح من كل اثنين من السائحين القادمين لمصر يرغبون في الاستمتاع بتجربة زيارة المناطق الثقافية والأثرية مرة واحدة على الأقل خلال زيارتهم لمصر، وكذلك سائح من كل 4 سائحين يفضلون الزيارة لمنتج السياحة الثقافية والأثرية فقط.

ومن جانبه، أشار المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الجمعية باعتبارها أحد ممثلي القطاع الخاص بين مصر ولبنان لأكثر من 30 عامًا تضع القطاع السياحي ضمن أهم أولوياتها، ودائماً ما تكون السياحة في صدارة المباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى لجنة السياحة الموجودة بالجمعية تمثل صوت العاملين في القطاع السياحي في مصر ولبنان.

واستعرض رئيس الجمعية أهمية القطاع السياحي في مصر كأحد أهم مصادر الدخل القومي، كما أنه يعد من القوى الناعمة التي تعكس قوة مصر وتاريخها وحضارتها ومزاراتها السياحية المتميزة، بالإضافة إلى أنه يبعث رسالة تؤكد على الأمن والأمان الذي تعيشه مصر خلال هذه الفترة.

ومن جهته أكد محمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية أيضاً عن أهمية قطاع السياحة باعتباره واحد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة، كما أنه يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الأخرى في مصر، مؤكداُ على أهمية التكامل والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص ودعم ومساندة جميع الأطراف للقطاع لتستعيد السياحة في مصر تعافيها وزيادة فرص النمو وقدرتها التنافسية ومكانة عالمية التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية.