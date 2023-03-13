استعدادات مدينة طرابلس اللبنانية لشهر رمضان.. «الكبيس» طبق أساسي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا الأوضاع في سوق طرابلس واستعدادها لشهر رمضان، بعنوان «طرابلس اللبنانية تستعد لرمضان بالبهجة رغم الأزمات الاقتصادية».

وقال التقرير: «مع العد التنازلي لبداية شهر رمضان الكريم، تستعد مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني لاستقبال الشهر الكريم، ولكن بطريقة مختلفة، ولكن بسبب تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية بالبلاد، فربما غابت مظاهر الاحتفال عن الشوارع ولكن الأسواق رفعت أهبة الاستعداد».

وأوضح أحد رواد الأسواق: «في العادي كانت قبل الأزمات الاقتصادية يزين الناس والتجار تحديدا بطرابلس الشوارع، ويتحضر الناس للشهر بالأكل والشرب الكثير».

الاهتمام بتأمين (المونة) اللبنانية

وتابع التقرير: «ومن سوق العريض أحد أشهر أسواق طرابلس، كان الاهتمام بتأمين (المونة) اللبنانية التي تضم مختلف أنواع الحبوب والمكسرات والزيوت والتوابل».

وأشار أحد المواطنين: «رمضان موسم سياحي واقتصادي ونشتري بضاعة أكثر من الأيام العادية، ويكون هناك طلب على المأكولات التي تحتاج إلى بهارات ومكسرات، مثل قمر الدين والمشمش واللوز وهم أكثر ما يطلب في رمضان».

وأوضح التقرير: «(الكبيس) أحد أشهر أنواع المخللات في لبنان، وله مكانة خاصة على مائدة الأسر الطرابلسية في شهر رمضان، ولذلك كان الاستعداد لها مبكرا، أما المغربية على الطريقة اللبنانية فهي طبق لا غنى غنه على مائدة الإفطار، وللعصائر والمشروبات أولوية كبيرة خلال شهر رمضان مع بدء الارتفاع في درجات الحرارة وطول ساعات الصيام».

واختتم التقرير: «وتشتهر طرابلس في رمضان بالحلويات المتنوعة، ويبقى ورد الشام الأكثر طلبا خلال الشهر الكريم».