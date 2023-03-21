«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية رمضان 2023

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 60% في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية في القاهرة والجيزة، و36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية.

وجرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتواصل منظومة أمان، التابعة لوزارة الداخلية، المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.