«الداخلية»: آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن غدا

أعلنت وزارة الداخلية أن غداً الأربعاء هو اليوم الأخير أمام طلاب الشهادة الإعدادية وما يعادلها للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023، والذي بدأ يوم السبت 18 من شهر فبراير الماضي عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

لينك التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وأتاحت وزارة الداخلية هذا العام التقديم في معهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي، ثم الدخول على «خدمات معاوني الأمن»، والذي يمكن أن يصل إليه كافة الطلاب من الجنسين سواء ذكور أو إناث، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

وأوضحت وزارة الداخلية أن على من يرغب في التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، سحب كراسات التقديم من معاهد معاوني الأمن التي حددتها وزارة الداخلية، إلى جانب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم النجاح في مختلف الاختبارات المحددة.

وأعلنت بعض الشروط الواجب توافرها لمن يرغب الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ومن أههمها، أن يكون العمر من 19 إلى 15 عاماً سواء ذكور أو إناث، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأيضاً محمود السيرة والسمعة، كما أنه غير متزوج ولم يسبق له أو لها الزواج من قبل.