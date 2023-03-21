مقتل شاب على يد 4 أشخاص في مدينة السلام.. «خلصوا عليه بعد صلاة الفجر»

أنهي 4 أشخاص صباح اليوم، حياة شاب طعنا بالأسلحة البيضاء على باب أحد المساجد بعد تأديته صلاة الفجر في مدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار المتهمين، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل شاب أمام باب أحد المساجد بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد وائل المنسي إبراهيم» في العقد الثالث من العمر، على باب المسجد وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن.

جريمة وقت الفجر

وكشفت التحريات، أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات وقعت بين المجني عليه والمتهمين وقبل عده أيام تم التصالح، وتبين أن المتهمين الأربعة انتظروا المجني عليه أمام المسجد، وعقب الانتهاء من صلاة الفجر وأثناء خروجه انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء وسددوا له عده طعنات حتى سقط على الأرض وسط بركة من الدماء جثة هامدة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.