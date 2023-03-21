النائبة رشا أبو شقرة: القيادة السياسية مؤمنة بتمكين المرأة

قالت رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كانت منصفة للمرأة، وهو ما يدل على الاستمرارية، فهناك خطة استراتيجية واضحة، والقيادة السياسية مؤمنة بتمكين المرأة، لا مجرد شعارات سياسية.

خطوات سريعة لتمكين المرأة

وأضافت أبو شقرة خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «الدولة تسير في هذه الفترة بخطوات أسرع كثيرًا في طريق تمكين المرأة المصرية، أعتبر نفسي مثالًا حيا للتمكين السياسي، في الماضي لم يكن لدينا في البرلمان إلا برلمانيتين، لكن العدد زاد بعد ثورة 1919 ولكن ليس بصورة كبيرة».

الكوتة إحدى آليات تمكين المرأة

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الكوتة ليست الهدف، لكنها إحدى آليات تمكين المرأة، هذا الأمر نسعى إليه بشكل كبير جدًا، فالناخب المصري يجب أن يكون مقتنعًا بأنه سينتخب الأكفأ، للأسف الثقافة الشعبية ترسخ للثقافة النمطية للمرأة وان مكانها المنزل».

ختان الإناث أول قانون عملنا عليه في البرلمان

وأكدت: «أول قانون عملنا عليه في البرلمان كان يستهدف تغليظ عقوبة ختان الإناث ونعمل على العقوبات الخاصة بمنع زواج الأطفال، هناك قضايا وموضوعات كثيرة، وهذه الأمور تحتاج إلى تركيز كبير، ووجود هذا العدد والكم الكبير من النائبات في مختلف المجالات والتخصصات يثري الحياة النيابية ويجعلنا نتكلم في موضوعات كثيرة».