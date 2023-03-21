عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023.. اعرف وقت أذان المغرب

كشفت إمساكية شهر الصوم التي نشرها معهد الفلك، عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023، ووقت الإفطار والسحور والإمساك في جميع ليالي شهر الصوم الكريم، لكي ينظم المسلمون أوقاتهم لتحضير الوجبات قبل أذان المغرب أو الفجر لإعداد السحور قبل وقت الإمساك والامتناع عن الطعام.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد الفلك.

عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023

وتأتي عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023، كما يلي:

اليوم الأول من شهر رمضان الكريم 2023 هو أقصر أيام الصوم في رمضان هذا العام، حيث تصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و55 دقيقة.

أطول أيام رمضان في ساعات الصيام هو آخر يوم من الشهر الكريم حيث تصل عدد ساعات الصيام في ذلك اليوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2023

إمساكية 1 رمضان

أذان المغرب 6:08

العشاء 7:26

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30.

إمساكية ثاني أيام رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة.

أذان المغرب 6:09

العشاء 7:26

السحور 2:07

إمساك 4:07

الفجر 4:27

الشروق 5:54

الظهر 12:01

العصر 3:30.

إمساكية اليوم الثالث من رمضان

أذان المغرب 6:09

العشاء 7:27

السحور 2:06

إمساك 4:06

الفجر 4:26

الشروق 5:53

الظهر 12:01

العصر 3:30

إمساكية الرابع من رمضان

أذان المغرب 6:10

العشاء 7:28

السحور 2:05

إمساك 4:05

الفجر 4:25

الشروق 5:52

الظهر 12:01

العصر 3:30.

إمساكية 5 رمضان

المغرب 6:10

العشاء 7:28

السحور 2:03

إمساك 4:03

الفجر 4:23

الشروق 5:51

الظهر 12:00

العصر 3:30

إمساكية اليوم السادس من رمضان

صلاة المغرب 6:11

العشاء 7:29

السحور 2:02

إمساك 4:02

الفجر 4:22

الشروق 5:50

الظهر 12:00

العصر 3:30

إمساكية 7 رمضان

أذان المغرب 6:12

العشاء 7:30

السحور 2:01

إمساك 4:01

الفجر 4:21

الشروق 5:48

الظهر 12:00

العصر 3:30

إمساكية 8 رمضان

أذان المغرب 6:12

العشاء 7:31

السحور 1:59

إمساك 3:59

الفجر 4:19

الشروق 5:47

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 9 رمضان

المغرب 6:13

العشاء 7:31

السحور 1:58

إمساك 3:58

الفجر 4:18

الشروق 5:46

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 10 رمضان

المغرب 6:13

العشاء 7:32

السحور 1:57

إمساك 3:57

الفجر 4:17

الشروق 5:45

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 11 رمضان

المغرب 6:14

العشاء 7:33

السحور 1:55

إمساك 3:55

الفجر 4:15

الشروق 5:44

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 12 رمضان

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:33

السحور 1:54

إمساك 3:54

الفجر 4:14

الشروق 5:42

الظهر 11:58

العصر 3:30.

إمساكية 13 رمضان

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:34

السحور 1:53

إمساك 3:53

الفجر 4:13

الشروق 5:41

الظهر 11:58

العصر 3:30.

إمساكية 14 رمضان

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:35

السحور 1:51

إمساك 3:51

الفجر 4:11

الشروق 5:40

الظهر 11:58

العصر 3:30

إمساكية 15 رمضان

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:36

السحور 1:50

إمساك 3:50

الفجر 4:10

الشروق 5:39

الظهر 11:57

العصر 3:30.

إمساكية 16 رمضان

صلاة المغرب 6:17

العشاء 7:36

السحور 1:49

إمساك 3:49

الفجر 4:09

الشروق 5:38

الظهر 11:57

العصر 3:30.

إمساكية 17 رمضان

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:37

السحور 1:47

إمساك 3:47

الفجر 4:07

الشروق 5:36

الظهر 11:57

العصر 3:30.

إمساكية 18 رمضان

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:38

السحور 1:46

إمساك 3:46

الفجر 4:06

الشروق 5:35

الظهر 11:57

العصر 3:30

إمساكية 19 رمضان

صلاة المغرب 6:19

العشاء 7:39

السحور 1:45

إمساك 3:45

الفجر 4:05

الشروق 5:34

الظهر 11:56

العصر 3:30.

إمساكية 20 رمضان

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:40

السحور 1:43

إمساك 3:43

الفجر 4:03

الشروق 5:33

الظهر 11:56

العصر 3:30.

إمساكية 21 رمضان

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:40

السحور 1:42

إمساك 3:42

الفجر 4:02

الشروق 5:32

الظهر 11:56

العصر 3:30.

إمساكية 22 رمضان

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:41

السحور 1:41

إمساك 3:41

الفجر 4:01

الشروق 5:31

الظهر 11:55

العصر 3:30.

إمساكية 23 رمضان

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:42

السحور 1:39

إمساك 3:39

الفجر 3:59،

الشروق 5:30،

الظهر 11:55،

العصر 3:30.

إمساكية 24 رمضان

صلاة المغرب 6:22

العشاء 7:43

السحور 1:38

إمساك 3:38

الفجر 3:58

الشروق 5:28

الظهر 11:55،

العصر 3:30.

إمساكية 25 رمضان

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:44

السحور 1:37

إمساك 3:37

الفجر 3:57

الشروق 5:27

الظهر 11:55

العصر 3:30

إمساكية 26 رمضان

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:44

السحور 1:35

إمساك 3:35

الفجر 3:55

الشروق 5:26

الظهر 11:55

العصر 3:30

إمساكية 27 رمضان

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:45

السحور 1:34

إمساك 3:34

الفجر 3:54

الشروق 5:25

الظهر 11:54

العصر 3:30.

إمساكية 28 رمضان

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:46

السحور 1:33

إمساك 3:33

الفجر 3:53، الشروق 5:24

الظهر 11:54

العصر 3:30.

إمساكية 29 رمضان

صلاة المغرب 6:25

العشاء 7:47

السحور 1:31

إمساك 3:31

الفجر 3:51

الشروق 5:23

الظهر 11:54

العصر 3:30.