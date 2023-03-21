مواعيد عمل المخابز ومنافذ صرف التموين في رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مواعيد عمل المخابز في رمضان، حيث يستمر العمل في عدد من المخابز لنحو 8 ساعات و9 ساعات يوميا، فى حين تعمل مخابر أخرى نحو 12 ساعة يوميا، وفقا لقرارات مديريات التموين في كل حي ومحافظة على حدة.

مواعيد عمل المخابز في رمضان

تبدأ ماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية يوميا وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين، من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساء، في حين يستمر عمل بعض المخابز إلى التاسعة مساء، وهي التي سبق لها، وحصلت على استثناء رسمي من جانب مديرية التموين التابعة لها.

مواعيد عمل منافذ صرف التموين في رمضان

تبدأ منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر أبريل المقبل خلال شهر رمضان، بداية من الساعة 9 صباحا ويستمر العمل حتى الـ9 مساء، مع العلم أن منافذ صرف السلع التموينة، لا تحصل على إجازات أسبوعية او حكومية.

الزيادة على البطاقات التمونية

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت استمرار صرف الزيادة الجديدة على البطاقات التمونية للسلع الغذائية، والمخصصة للاسر الأكثر أحتياجا، وهي وفقا لما أعلنت عنها وزارة التموين تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ300 جنيه شهريا.

- 100 جنيه النسبة لأصحاب البطاقات التموينية التي تشمل أسرة واحدة.

- 200 جنيه بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية التي تشمل بين أسرتين أو 3.

- 300 جنيه بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية التي تشمل أكثر من 3 أسر.