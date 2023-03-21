«الداخلية»: ضبط شحنة مخدرات بـ2 مليون جنيه في دمياط

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السرو).

وجرى ضبط المتهم، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلوجرامًا – بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية «تروسيكل بدون لوحات معدنية» – هاتف محمول – مبلغ مالي).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوط بمليون و750 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.