المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة مع إحراز سلاح ناري بغير ترخيص بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد ، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة والإخطار الأمني

ترجع أحداث الواقعة لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهم المدعو «م،أ» عامل تهمة إحراز جوهر مخدر ميثامفيتامين بقصد التعاطي بجوار إحدى دور العبادة «مسجد آل بدر» بمركز جرجا ، مع إحراز سلاح ناري غير مرخص وذخائر.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر له وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.

المشدد لعامل يتاجر بالمخدرات

كما أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما بالسجن المشدد 15 عاما على عامل للتجارة بالمواد المخدرة بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج عقب ضبطه متلبسا وبحوزته جوهر مخدر الهيروين والحشيش.