طقس الاسكندرية.. انتهاء نوة الشمس الكبرى وتوقعات بسقوط أمطار في رمضان

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في درجات الحرارة، مع سطوع أشعة الشمس جزئيًا، خاصة في شمال المدينة، تزامنًا مع انتهاء نوة الشمس التي ضربت المحافظة الساحلية خلال الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية اليوم

ويتزامن استقرار طقس الإسكندرية اليوم مع آخر أيام شهر شعبان، مع سطوع الشمس وحرارة دافئة طبقًا لهيئة الأرصاد الجوية، بعد موجة من التقلبات في الأيام القليلة الماضية خلال نوة الشمس الكبرى، عقب أمطار غزيرة استمرت ثلاثة أيام، حذرت على أثرها هيئة الأرصاد من عدم استقرار الطقس، مع تعطل بسيط في حركة الملاحة البحرية، ووجهت تحذيرات للعاملين بقطاع الصيد لمحافظات الوجه البحري.

عودة الصيد والملاحة

وبعد استقرار طقس الإسكندرية اليوم عادت حركة الملاحة البحرية ومراكب الصيد لاستكمال العمل بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان اليوم بداية رحلات الأسطول البحري، وقطاع الصيد بالإسكندرية والمدن الساحلية نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية.

توقعات بسقوط أمطار في رمضان

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية سجلت 21 درجة للعظمى، والصغرى 11 مئوية، ومن المتوقع سقوط أمطار في ثالث أيام شهر رمضان، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح يستمر على مدار يومين.