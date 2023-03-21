برلماني يطالب بتحديد نسبة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام

استعرض عدد من النواب طلبات الإحاطة المقدمة منهم والموجهة إلى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهته بنحو 150 أداة رقابية.

وطالب النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بنسبة واضحة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام وتكافل وكرامة من المتفوقين وتكون الوزارة المسئولة عن تحديد النسبة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في مرتبات هيئة التدريس في الجامعات.

ورفض ملك قرار إلغاء تكليف الصيادلة، مطالبًا بتدخل الوزارة لحل مشكلة خريجي الصيدلة في 6 جامعات بورسعيد والمنوفية اللفيوم وبدر وحورس لا تعترف بها في دول عربية وأفريقية.

وشدد على ضرورة حل مشكلة عدم توافر المستلزمات في المستشفيات الجامعية، موضحًا: «نتمنى حل مشكلات التنسيق وتقليل الاغتراب مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي وضوابط لرسوم القبول في الجامعات الخاصة».

سد فجوة الخريجين في سوق العمل

وطالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بضرورة سد الفجوة بين الخريجين ومطالب سوق العمل، والابتعاد عن التخصصات المتكررة، قائلًا: نحتاج التركيز على التكنولوجيا والدراسة التحليلة، وهي الموضوعات الغائبة تماما عن المناهج.

وأشارت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة في الاستثمار بالعلاقات العلمية والمنح الخاصة بالقارة الإفريقية، إلا أن بعض الطلاب الأفارقة التابعين لجامعة القاهرة فرع الخرطوم، لديهم متطلبات تتعلق بأحوالهم ومعلومات عن دراستهم تكون غائبة أو غير متوفرة.

وقالت عضو مجلس النواب خلال كلمتها «قوتنا الناعمة في خطر بسبب مطالب هؤلاء الطلاب التي لا تتوفر».