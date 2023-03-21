ضبط 68 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67851 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق من بينها المخالفات التالية:

(12081) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(249) مخالفة السير بدون تراخيص.

(13) مخالفة شروط التراخيص.

(21) مخالفة موقف عشوائي.

(8) دراجات نارية مخالفة.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.