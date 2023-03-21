رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على 3 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:47 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
التسول- صورة أرشيفية

التسول- صورة أرشيفية

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تورط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي) وبصحبتهما 5 أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تكشف عن آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023 

وزارة الداخلية تكشف آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣.. وزارة الداخلية تعلن الفائزين

نتيجة قرعة حج محافظة الدقهلية 2023 وزارة الداخلية.. 642 فائزا
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار