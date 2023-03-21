القبض على 3 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تورط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي) وبصحبتهما 5 أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.