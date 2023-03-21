الرئيس الصيني يدعو نظيره الروسي لزيارة بكين في أقرب وقت ممكن

وجّه الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعوة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة الصين هذا العام، وذلك خلال لقاء شي جين بينج، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، كما دعا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن، لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسي حكومتي البلدين.

ومن جانبه، أعرب ميشوستين - خلال اللقاء - عن شكره للاهتمام الكبير، الذي يوليه شخصيًا لتطوير الصداقة والشراكة بين البلدين، قائلا: «أهنئكم على إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وأشكركم بصدق على الاهتمام الشخصي الكبير بتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين».

روسيا والصين تستعدان لإطلاق مشاريع جديدة

وأضاف أنّ روسيا والصين تستعدان لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول المسارات العابرة لسيبيريا وآسيا، مشيرا إلى أنّ التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بنجاح على الرغم من العقوبات والاضطرابات في الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الصيني، شدد على أهمية قيامه بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه إلى روسيا، مشيرا إلى أنّ هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التي تدخل حقبة جديدة.

يذكر أنّ الرئيس الصيني وصل إلى روسيا؛ لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قبل إجراء مزيد من المحادثات في الكرملين، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام روسية مشيرة إلى أنّ شي يزور روسيا لمدة 3 أيام؛ وصفتها بكين كمشروع لصنع السلام على الرغم من الشكوك العميقة في كييف والغرب.

وكان الرئيسان الصيني والروسي تحدثا لمدة 4 ساعات ونصف الساعة أمس، ومن المتوقع أن يجريا المزيد من المحادثات في وقت لاحق اليوم، قبل التوقيع على عدد من الاتفاقيات وعقد مؤتمر صحفي مشترك.

وتستهدف مباحثات الرئيسين العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية، ومن المنتظر توقيع 10 وثائق مشتركة وبيان حول تعميق الشراكة الاستراتيجية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني اليوم على 10 وثائق مشتركة، منها بيان مشترك حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة وبيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030.

كوساتشوف:حلف شمال الأطلسي تحول إلى منظمة تفتعل المشاكل

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، إنّ حلف شمال الأطلسي تحول إلى منظمة لا تحل المشاكل الأمنية بل تفتعلها، وأصبح يشكل تهديدا للأمن العالمي.

وأضاف كوساتشوف، في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم»، أنّ حلف شمال الأطلسي لو لم يكن موجودا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة لما كان هناك قصف على يوغوسلافيا أو حرب في العراق أو أزمة في ليبيا وصراع في أفغانستان وسوريا، وكذلك ما كانت الأزمة الأوكرانية لتحدث.