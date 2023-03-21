ضبط 235 كيلو مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 365 قضية مواد مخدرة بإجمالي 403 متهمين، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 153,890 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 42,050 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 21,142 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 9,670 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,570 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,400 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,405 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 595 جرامًا، وكمية من مخدر الفودو وزنت 10 جرامات، و2506 أقراص مخدرة.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 194 قطعة سلاح ناري بحوزة 174 متهمًا، وتنفيذ 81592 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين بارتكاب 5 حوادث متنوعة، وجرى ضبط 30 متهمًا هاربًا، وضبط 18 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 235 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22726 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.