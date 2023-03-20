إصابة 4 في حوادث متفرقة بالمنيا.. أحدهم سقط من قطار

أصيب 4 أشخاص، أحدهم سقط من قطار لاختلال توازنه أمام مزلقان الكوبري الجديد بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، فيما أصيب الثلاثة الآخرين في حادثي موتوسيكل.

سقوط شاب من قطار بمدينة مغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول صلاح جمعة 23 عاما، مقيم بمركز مغاغة، إلي المستشفي المركزي، مصابا باشتباه ارتجاج، وبالانتقال والفحص تبين أنه سقط من قطار، أمام مزلقان الكوبري الجديد بمدينة مغاغة لاختلال توازنه.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب موتوسيكل بطريق كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة محمد نشأت مخلوف مقيم بحي أبوهلال، باشتباه ارتجاج وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.

اصطدام سيارة بموتوسيكل

كما تلقي مدير أمن المنيا، بلاغا باصطدام سيارة بدراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام عزبة سيف النصر بمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الله عرفه 28 عاما، وشقيقه أحمد 22 عاما، يقيمان بمركز االعدوة، وأصيبا بكسور وسحجات وكدمات وجرى نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.