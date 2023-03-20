كواليس المسلسل الكوميدي «كارت أحمر» على «الراديو 9090» (صور)

انتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي «كارت أحمر»، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «الراديو 9090».

ومسلسل كارت أحمر يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو 9090» الساعة 3.20 يوميا.

قصة مسلسل كارت أحمر

ومسلسل كارت أحمر تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.

يذكر أن «الراديو 9090» أعلن تقديم 3 مسلسلات كوميدية هذا الموسم على محطتها وهم «أحلام شهرزاد» بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، و«كارت أحمر»، ومسلسل «مين في دول؟» بطولة إيمان السيد، ومحمد نشأت، إلى جانب عدد كبير من البرامج التاريخية والدينية والفنية المتنوعة التي يقدمها الراديو طوال شهر رمضان المبارك.