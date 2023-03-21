آخر موعد للتقديم في برنامج «المصري الألماني».. يؤهلك لسوق العمل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن فرصة للراغبين في إنشاء أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة في المحافظات التابعة للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ممثلة في المركز المصري الألماني، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

آخر موعد للتقديم في برنامج «المصري الألماني»

وتستهدف وزارة الهجرة من هذه الفرصة الشباب الذين لديهم فكرة مشروع أو مشروع صغير قائم بحاجة إلى دعم فني ومالي لتنفيذ الفكرة أو تنمية المشروع، كما يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية لأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى دعم نمو وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة.

وأكدت وزارة الهجرة على أن آخر موعد للتقديم في هذه الفرصة يوم 28 مارس الجاري، والبرنامج مقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد» بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والشبكة العربية للمنظمات الأهلية.

شروط الالتحاق ببرنامج الدعم الفني والمادي

وأوضحت وزارة الهجرة، ممثلة في المركز المصري الألماني، شروط الالتحاق بهذه الفرصة، كالتالي:

1- الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من الذكور والإناث.

2- مصري الجنسية.

3- مقيم في واحدة من المحافظات الـ14 لمبادرة مراكب النجاة وهي: «الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، وسوهاج».

4- تقديم فكرة مشروع صغير أو مشروع صغير قائم.

5- وجود خبرة مهنية ذات صلة بفكرة المشروع.

6- الالتزام بحضور تدريب بناء القدرات حتى نهاية يونيو 2023.