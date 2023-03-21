محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الأم في مكتبة مصر العامة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية عيد الأم بمكتبة مصر العامة، بمشاركة أطفال روضة بعض المدارس، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المكتبة ومديرية التربية والتعليم وعدد من المدارس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

كورال الأطفال

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطفل حمزة أحمد بدوي من روضة مدرسة الفاروق الرسمية للغات، تلاها كورال الأطفال لأغاني عيد الأم وشهر رمضان المعظم.

احتفالات عيد الأم

وهنأ محافظ أسيوط الحضور وأبنائه تلاميذ وأطفال روضة المدارس المشاركة وأسرهم بمناسبة احتفالات عيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً التوفيق لهم في حياتهم العملية ومراحلهم التعليمية، ومشيداً بمستوى الأطفال وموهبتهم والتي تظهر في تلك الفعاليات التي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة، ضمن فعاليات وأنشطة فرع المكتبة.

وأكد على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة، وفقاً للإمكانات المتاحة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بفئاتهم المختلفة بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها.

مكتبة مصر العامة

كما تفقد محافظ أسيوط المعرض الدائم للمنتجات والمشغولات اليدوية بفرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، والذي يشارك فيه عدة جمعيات ومؤسسات، بالإضافة إلى إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة.

الأسر المنتجة

وأشاد المحافظ بالمنتجات والسلع المشاركة في المعرض خاصة وأن أسعارها مناسبة، لافتاً إلى أهمية مساعدة الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية وخلق فرص عمل وتسويق منتجاتهم من خلال مثل تلك المعارض، كما التقى بعض المترددين على المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والإطلاع لما لها من تأثير كبير في تطوير الوعي وبناء الشخصية وتشكيل الوجدان.