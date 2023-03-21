وزيرة الخزانة الأمريكية: استقرار في القطاع المصرفي بعد أزمة «سيليكون فالي»

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم، أنّها سنتخذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال، خطوات حماية مودعي بنكي «سيليكون فالي وسيجنيتشر» كانت لحماية النظام المصرفي الأمريكي، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

السحوبات من البنوك الأمريكية الإقليمية استقرت

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن السحوبات من البنوك الأمريكية الإقليمية استقرت، وهناك حالة استقرار في القطاع المصرفي بعد الأزمة الأخيرة.

وأشارت يلين إلى أن، النظام المصرفي آمن وإجراءات الاستقرار المصرفي تظهر التزاماً بضمان مدخرات المودعين.