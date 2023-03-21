حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. نصيحة للثور والسرطان

يتوقع خبراء الفلك أن يمر مواليد برج الحمل اليوم بأحداث سعيدة ويشعرون بالسعادة وتطغى عليهم روح المبادرة في العمل، كما يميل مواليد برج الثوء للانعزال عمن حولهم ويفكرون في كيفية التأثير فيمن يحبون، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي.

ونعرض فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، وفقًا لما ذكرته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 22-3-2023 عاطفيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة.

حظك اليوم برج الحمل 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في برجك يمدك اليوم بروح مبادرة.. تبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم برج الثور 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والتزم الكتمان.

حظك اليوم برج الثور 22-3-2023 عاطفيا

فينوس في برجك تمدك بحضور أخاذ، ورغم ميلك اليوم للانعزال، تعرف كيف تؤثر فيمن تحب، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2023 مهنيا

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن الزملاء والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2023 عاطفيا

قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم برج السرطان 22-3-2023 عاطفيا

القمر في مربع برجك.. حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان 22-3-2023 مهنيا

اليوم تنصحك الأفلاك أن تعتني بخطواتك وأعمالك لتعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج الأسد 22-3-2023 عاطفيا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعامل بود مع الأحباب ويمنحك القدرة على التفتح.

حظك اليوم برج الأسد 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في منزل الحظ وقد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تحقق إنجازا أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.

حظك اليوم برج العذراء 22-3-2023 عاطفيا

فينوس بمنزل الحظ تمنحك استعدادا لبدء فصل جديد من حياتك، وتبدو ساحرا وجذابا في عيون الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك على تنظيم نفقاتك والتخطيط لمستقبلك وتراجع حساباتك بذكاء وقد تقوم بتنمية حالتك المادية.

حظك اليوم برج الميزان 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك واهتم بحماية حقوقك وتمهل في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الميزان 22-3-2023 عاطفيا

قد تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر أو للتنصل من وعود ومسئوليات.. انتبه كي لا يُصاب الآخر بالاختناق.

حظك اليوم برج العقرب 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في منزل العمل يساعدك اليوم أن تتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم برج العقرب 22-3-2023 عاطفيا

رغم التشوش.. زحل بمنزل الحب يمنحك نضجا في إدارة علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج القوس 22-3-2023 مهنيا

تستطيع اليوم أن تستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم برج القوس 22-3-2023 عاطفيا

القمر بمنزل الحب يملأ قلبك بمشاعر دافئة ويدفعك لإظهار حبك لمن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 22-3-2023 عاطفيا

القمر الجديد معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 22-3-2023 مهنيا

تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 22-3-2023 عاطفيا

القمر الجديد يدعم علاقتك بالأحباب ويدعوك للانطلاق والاستمتاع مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحماس وبمهارة في الإقناع والتفاوض والوقت مناسب لإبراز مواهبك.

حظك اليوم برج الحوت 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد بمنزلك الثاني يدفعك للتفكير في كيفية تنمية أعمال أو مال، فقط عليك أن تراجع خطواتك جيدا تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 22-3-2023 عاطفيا

فينوس في منزل العلاقات تدعمك وتمنحك إشراقا ومشاعر إيجابية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.