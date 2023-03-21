الحياة الآن.. مباشر: تواصل إحلال وتجديد الوحدة الصحية بشهداء بحر البقر 2 في الشرقية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، تواصل أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية بالشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

وتبلغ مساحة الوحدة الصحية بقرية شهداء بحر البقر 2 في الشرقية، 2200 متر مربع بارتفاع 3 طوابق، وتقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تخدم 38 ألف نسمة في 4 قرى و40 تابعا.

ويتكلف مشروع أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية 38 مليون جنيه، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 90%، ويوفر المشروع 200 فرصة عمل للمواطنين.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.