الحياة الآن.. مباشر: إحلال وتجديد مدرسة شهداء بحر البقر 1 في الشرقية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، إحلال وتجديد المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد بمدرسة شهداء بحر البقر «1» الابتدائية في مركز الحسينية، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الشرقية.

تفاصيل إنشاء مدرسة بالشرقية

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» قامت بإحلال وتجديد المبنى القديم وإنشاء جناح جديد داخل مدرسة شهداء بحر البقر 1 في الشرقية، والمقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتتكون من 2 مبنى بارتفاع 5 طوابق.

وتضم مدرسة شهداء بحر البقر «1»، 24 فصلا دراسيا وحجرات للأنشطة المدرسية والمعلمين والإدارة، وتستوعب 1600 طالب وطالبة لتخدم قرية شهداء بحر البقر و10 توابع.

تدشين «حياة كريمة»

وقد نشأت فكرة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول للمبادرة، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.