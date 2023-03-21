«حياة كريمة» تبدأ توزيع مليون كرتونة ببني سويف ضمن مبادرة «كتف في كتف»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ضمن مبادرة «كتف في كتف».. «حياة كريمة» تبدأ توزيع المليون كرتونة في بني سويف».

مؤسسة حياة كريمة بدأت في توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف.

مشاركة «حياة كريمة» في كتف في كتف

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركتها في مبادرة كتف في كتف لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تتويجا لجهود المتطوعين في المبادرة.

«كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

وتعد مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك لخدمة 20 مليون مواطن في محافظات الجمهورية كافة وبمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.