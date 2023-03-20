انطلاق مسابقة «حياة كريمة» للمساهمة في سداد الرسوم المدرسية بكفر الشيخ

انطلقت اليوم الإثنين مسابقة مبادرة «حياة كريمة» للطلاب للمساهمة في سداد الرسوم المدرسية وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب غير القادرين وأسرهم، بين جميع المدارس في مراحل الثلاث لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة في كفر الشيخ.

ويتم تقييم المدارس على مستوى المحافظة بداية من 20 مارس 2023 حتى 5 أبريل 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تدشين مسابقة التميز لحياة كريمة

ودشن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين بدء تقييم المسابقة من مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، والتي نفذت المبادرة بسداد مصروفات مدرسة لـ94 تلميذا بالمدرسة بتكلفة 28670 جنيها، و34 تلميذا بمدارس أخرى بالإدارة بتكلفة 10370 جنيها، وشراء وتوزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية بتكلفة 34 ألف جنيه، وشراء وتوزيع ملابس خروج بيتي وأحذية للتلاميذ غير القادرين وأسرهم بتكلفة 31 ألف جنيه، وتجهيز وتوزيع 60 شنطة رمضان تشتمل على «سكر، زيت طعام، سمن، بلح ، لوبيا، عدس، فول، ملح، مربى، شاي»، لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 12 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور هالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفر الشيخ، وإيهاب اللبيشي، وكيل الادارة، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد زكي حلمي، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وزينب ابراهيم ندا، وكيل مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وجمال النمر، مدير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، وشروق أحمد راغب، الأخصائية الاجتماعية المشرفة على المبادرة بمدرسة أحمد عرابي الإبتدائية.

تقييم بعض المدارس

كما جرى تقييم مدرستين من نفس الإدارة المدرسة الثانوية الفندقية ،الإعدادية الجديدة بنات بكفر الشيخ، والتي اشتملت على معرض حياة كريمة، واشتمل على زي للطلاب وأسرهم، وشنط رمضان من قبل لجنة من توجيه عام التربية الاجتماعية.

كما شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مهرجان تقييم العروض الرياضية بالصالة المغطاة بحضور كل من الدكتور عمرو مصطفى، رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفي، مرعى مدير عام التعليم العام، وعبد العزيز أبو موتة، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ، ومحمد شاهين، مدير إدارة سيدى سالم التعليمية، ووائل بشتة ،الموجة العام للتربية الرياضية بالمديرية، وسلوى السبكي، الموجه المركزي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة المديرية ، ولفيف من قيادات التعليم بكفرالشيخ بالمديرية والإدارات، وموجهي التربية الرياضية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إنه يشيد بالطلاب والطالبات والأطفال المشاركين في العروض والمسؤولين عن التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية وبالمدارس، لما ظهروا عليه من إتقان للعروض، والاهتمام بترديد الأغاني وطنية خلال العروض المتعددة للأطفال للبنين والبنات، مشيدا بالعروض الرياضية.