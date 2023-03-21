الحياة الآن.. مباشر: «حياة كريمة» تنشئ 12 فصلا جديدا بمدرسة بحر البقر بالشرقية

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

قال جمال محمد ابراهيم مدير مدرسة شهداء بحر البقر 1 الأبتدائية مركز الحسينية بالشرقية، إن المدرسة كانت تتضمن 12 فصل فقط، وكانت الفصول ذات كثافة عالية من الطلاب، غذ كانت تبلغ أعداد الطلاب بالفصل الواحد ما يقرب من 75 طالبا، مشيدًا بالجهود التي بذلتها مؤسسة «حياة كريمة» إذ أنشئت 12 فصلا جديدا بالمدرسة، وهو ما جعل الكثافة بالفصول تنخفض إلى ما بين 40 و45 طالبا بالفصل.

«حياة كريمة» كانت بمثابة الفانوس السحري الذي حقق أحلام القرية

وأضاف «إبراهيم»، في حوار بتقرير مذاع ببرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، أن الجهود التي قامت بها مؤسسة «حياة كريمة» بالقرية كانت حلم، فالمؤسسة كانت بمثابة الفانوس السحري الذي حقق حلام القرية.

خدمات القرى تفوقت على المدن بفضل «حياة كريمة»

وأوضح مدير مدرسة شهداء بحر البقر 1 الأبتدائية مركز الحسينية بالشرقية أن الخدمات التي قدمتها مؤسسة «حياة كريمة» جعلت القرى تضاهي المدن في الخدمات المقدمة لها، وتتفوق عليها أيضًا ببعض الأحيان، مشيدًا بإنشاء عدد من المدارس الجديدة، إضافة إلى التوسعات الجديدة وخفض كثافة الطلاب بالفصول.