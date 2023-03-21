إصابة طالبتين سقطت إحداهما على الأخرى من الطابق الرابع في مدرسة بالدقهلية

أصيبت طالبتان بإحدى مدارس مركز المطرية، في محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة، وذلك عقب سقوط إحداهما من الدور الرابع على الأخرى أثناء سيرها بفناء المدرسة، لتصاب هي الأخرى، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم وإسعافهما.

سقوط طالبة في فناء مدرسة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ الي مأمور مركز ضرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي، بوصول «ن .ع .ا»، 17 عامًا، طالبة بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية، ادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، وتبين إصابة طالبة أخرى تدعى «هـ .م .ا»، بكدمات، إثر سقوط زميلتها عليها من الطابق الرابع، وتصادف مرور الثانية بحوش المدرسة وسقطت عليها الأولى.

تحويل الطالبتين إلى المستشفى

وجرى تحويل الحالتين المصابتين إلى مستشفي المنزلة المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.