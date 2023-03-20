هطول أمطار غزيرة على قرى ومدن الدقهلية.. وجهود مكثفة لرفع تراكمات المياه

هطلت الأمطار الغزيرة على عدد من قرى ومدن بمحافظة الدقهلية منذ قليل، ما تسبب في تراكم مياه الأمطار في المناطق المنخفضة، وبدأت الأجهزة التنفيذية في التعامل لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار مستمرة حتى يتم الانتهاء تماما من رفع تراكمات المياه، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين وعدم إعاقاتها.

وتتابع الغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الامطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن التعامل مع تقلبات الطقس، وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية.

سقوط أمطار على مدن المحافظة

وتعرضت بعض المراكز والمدن اليوم بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار، وبدأت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار بها، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.