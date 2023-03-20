تجديد حبس شخص متهم بقتل آخر في الدقهلية لخلافات سابقة بينهما

جدد قاضي المعارضات حبس متهم 15 يوما، لاتهامه بقتل آخر بالدقهلية، نتيجة خلافات سابقة بينهما.

وكانت جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

خلافات سابقة

تعود كواليس الجريمة لتلقي قسم شرطة السلام إخطارا من أحد المستشفيات، باستقبال شخص متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر باستخدام سلاح أبيض.

وبالانتقال، تبيّن حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص مقيم بالدقهلية، لوجود خلافات سابقة بينهما، حيث قام بالتعدي على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».