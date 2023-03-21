قافلة «حياة كريمة» تقدم خدمات لـ1500 مستفيد في مطوبس بكفر الشيخ

جهود كبيرة تبذلها القوافل الطبية لمؤسسة حياة كريمة في مختلف المحافظات، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة للأهالي في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات الأساسية.

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية نظمتها جامعة كفر الشيخ بقرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وضمت القافلة 14 تخصصًا طبيًا مختلفًا.

تخصصات قافلة حياة كريمة لأهالي مطوبس

وجاءت التخصصات الطبية لقافلة حياة كريمة كالتالي: «أطفال، عظام، جلدية، باطنة، مسالك بولية، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، جراحة عامة، تمريض، قلب وأوعية دموية، صدر، جراحة المخ».

عدد المستفيدين من قافلة

وأجرت القافلة الطبية لمؤسسة حياة كريمة، الكشوفات الطبية لعدد كبير من أهالي قرية السيد البدوي في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بلغ نحو 1511 مواطن مستفيد.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.