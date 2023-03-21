فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، فرع جامعة الأزهر بمحافظة بكفر الشيخ، فتح باب التقديم للدراسات العُليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للطلاب رسمياً، وذلك بعد موافقة مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور أسامة داود، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 688 بتاريخ 31 يناير 2023.

أقسام تسجيل الماجستير والدكتوراه

وذكرت الكلية، في بيان لها، أنه سيتم تفعيل التسجيل بعدد من الأقسام العلمية بالكلية لمرحلتي الماجستير الدكتوراه في الأقسام الآتية:

أولاً: التسجيل في مرحلة التخصص «الماجستير» في الأقسام التالية:

1- قسم التفسير وعلوم القرآن.

2- قسم البلاغة والنقد.

3- قسم أصول اللغة.

4- قسم الفقه العام.

ثانياً: التسجيل في مرحلتي «الماجستير - الدكتوراه» في الأقسام التالية:

1- قسم الأدب والنقد.

2- قسم الحديث وعلومه.

3- قسم العقيدة والفلسفة.

تاريخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر، أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتقدم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».