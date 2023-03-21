وزير الخارجية: أزمة المناخ تتفاقم.. وما زالت الفرصة سانحة للنجاة

قال وزير الخارجية المصري، إنّ اللجنة الدولية للأعمال المناخية، نشرت أمس بيانا مؤلمًا عن مدى عظم الأزمة المناخية، فضلا عن التفاصيل الخاصة بكل منطقة وقطاع، مشيرًا إلى أنّ نافذة التكيف تُغلق سريعا، إضافة إلى الخسائر والأضرار التي أصبحت واقعا ملحًا.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام قمة كوبنهاجن الوزاري بشأن تغيّر المناخ، أنّ الفرصة ما زالت سانحة أمام البشر من أجل النجاة من هذا التهديد الأساسي، مشيرًا إلى أنّ جميع الوزراء يتقابلون هنا في قمة كوبنهاجن الوزارية لمناقشة ما ترتب من قمة المناخ في شرم الشيخ، إضافة إلى كونها أول اجتماع عالي المستوى.

وتابع وزير الخارجية، أنّ تلك هي المرة الثانية التي نتشاور فيها، ويسرني الاستقبال والحفاوة التي رأيتها من حكومة الدنمارك، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يعبر عن الالتزام والاستمرارية في التعاون، إضافة إلى ضرورة تنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ، إذ أننا بحاجة إلى ذلك.