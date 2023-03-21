نائب: قانون الصناعة الموحد يزيد فرص الاستثمار

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد.

قانون الصناعة الموحد

وقال النائب علاء حمدي قريطم، مقدم مشروع القانون، إنّ قانون الصناعة الموحد له أهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية، كما يساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر.

وتضمن مشروع القانون (125 مادة) بخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد.

قطاع الصناعة

وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أنّ قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محورا رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً في إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس السيسي، جهودا كبيرة لدعم الصناعة والاستثمار، وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعي لتنظيم هذا القطاع الحيوي، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أنّ تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.

وذكرت فلسفة مشروع القانون، أنّه نظرا لما يشهده العالم مؤخرا من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل على المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة مشروع صناعي، وعليه جرى إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد.