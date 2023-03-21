بالأسماء.. محافظ القاهرة يكرم 41 سيدة في عيد الأم

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 41 أمًا مثالية خلال الحفل الذي أقامته المحافظة بمركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة بشيراتون بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وتكريم المرأة المصرية «عظيمات الوطن.. أيقونة الحياة»، من بينهن السيدة راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة وأمهات شهداء الوطن، والعاملات بالمحافظة.

المرأة أيقونة الحياة

ووجه محافظ القاهرة التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية باعتبارها أيقونـة الحياة ورمز العطاء، مشيرًا إلى أن تزامن ذكرى المرأة المصرية مع يوم الشهيد يعبر عن أعلى معاني التضحية والفداء التي جسدها الشهداء الأبرار عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن ما يشهده الوطن من أمان واستقرار وتنمية شاملة لم تكن لتتحقق لولا دماء الشهداء الزكية.

وأكد «عبد العال»، أن الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرًا بالمرأة المصرية لعظـم مكانتهـا وقـدرها، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هـي الحارس الأمين علـى الهويـة المصرية حيث ضربـت عبر العصور خـير المُثـل للتضحية والتفاني من أجل أسرتها ومجتمعهـا ووطنهـا، فهـي من أنجبـت العلماء والمفكرين والأبطال وهـى أيضـا أم الشهيد.

احتفالية الأم المصرية

وأضاف أن احتفالية الأم المصرية علـى مـدى السـنوات الماضية تأتى تعبيرا عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات في بناء الوطن فهـى الأم نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه جميع التحديات، ولها دورًا محوريًا فـى شـتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن إدراكهـا العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.

شمل التكريم كل من راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة والتي حظيت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

أسماء الأمهات المكرمات

كما شمل التكريم عدد من العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء، السيدات: «عايدة كمال محمد على، وناهد عبدالفتاح السيد محمد، وهناء السيد أحمد يوسف، وسامية عبد الحميد محمد، وسهام إبراهيم السيد، وهويدا أحمد محمد يوسف وفوزية محمد شعبان فهمى، وهويدا عبد الحميد يوسف من الديوان العام، ومني محمود أحمد من حي الخليفة ونعمة عمران عبد الله من حي بولاق أبوالعلا، وعفاف أحمد محمد الطيبي من حي المعصرة، وصباح أحمد محمد أبو النور من مكتب نائب المنطقة الجنوبية، وسهام فتحي إبراهيم من حي الوايلي وعطيات بدوي سيد عطية من حي السلام أول، وأميمة عبد العظيم عبد الفتاح من حي الشرابية، وعزة السيد أبوبكر من حي مصر القديمة، ومني محمد إبراهيم من حي وسط ومرفت يوسف بشاي من حي عين شمس، وفايزة أحمد محمد حسانين من حي المرج وهدي محمد محمود محمد من حي البساتين، واميمة محمود محمد من حي الأزبكية، كم تم تكريم الأمهات على مستوى الجهاز التنفيذي للمحافظة وهم السيدة مني مهدي إبراهيم، ونجلاء عبد المالك، واقبال عبد العظيم، وهويدا أحمد ذكر الله، وأمل أبو السعود».

وتم تكريم الفائزات بجائزة التميز الحكومي لعام 2022 وهم «إيمان زينو حساني مكتب تأهيل حلوان، والدكتورة أميرة معوض مكتب صحة الأندلس بحى المرج، والدكتورة لبنى نور الدين سكرتير حى النزهة، كما تم تكريم رائدات مؤسسات العمل الأهلي بمحافظة القاهرة وهم الدكتورة مريم العربي ( مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية )، والدكتورة كريمة عبد الكريم (الجمعية الإنسانية لنهوض المجتمع ) والدكتورة ابتسام فاروق عبد الله ( مؤسسة جمعية مصر الحضارات والسلام )، بالإضافة إلى تكريم نماذج ناجحة من فتيات حي الأسمرات، وهم كابتن إسراء سليمان (23 سنة) حاصلة علي مركز ثاني في بطولة العالم للكيك بوكسنج، وكابتن ملك محمد حسين ( 14سنة ) أول لاعبة كرة قدم من المناطق المطورة».