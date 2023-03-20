محافظة القاهرة تنظم حملة «عينك أمانة» للكشف المجاني على موظفي الأحياء

نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج وجراحات العيون، حملة «عينك أمانة» للكشف المبكر بالمجان على أمراض العيون، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بها.

صرف العلاج بالمجان

وثمّن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية تنفيذ مخططاتها التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يذكر أنّ الحملة ستقوم بالكشف المجاني على موظفي الديوان العام والأحياء مع صرف العلاج بالمجان، وعمل نظارات طبية بأسعار مخفضة، وإجراء عمليات جراحية مجانية لعدد من الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.