محافظة القاهرة توفر أوتوبيسات لنقل متطوعي «كتف في كتف» إلى الاستاد

شاركت محافظة القاهرة اليوم في احتفالية «كتف في كتف» في استاد القاهرة الدولى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أوتوبيسات هيئة النقل العام، لنقل المشاركين المتطوعين من أبناء العاصمة إلى مقر الاحتفالية.

وأقيمت احتفالية «كتف في كتف»، التي نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا تضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

تعليمات للنقل العام

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية بهيئة النقل العام، لتوفير عدد من أوتوبيسات الهيئة لنقل المشاركين المتطوعين من أبناء العاصمة إلى فعاليات حفل إطلاق المبادرة الرئاسية كتف في كتف باستاد القاهرة الدولي