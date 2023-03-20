18 إجراء من محافظة القاهرة لرفع درجة الاستعدادات الصحية في رمضان

استعدت مديرية الصحة بالقاهرة، لاستقبال شهر رمضان 2023، وأكد الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، اتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع محافظة القاهرة، والتي سو نستعرضها خلال السطور التالية:

- توفير الأدوية والمستلزمات والأمصال بأقسام الاستقبال والحالات الحرجة في المستشفيات.

- رصيد كاف من أكياس الدم من الفصائل المختلفة، وتوفير بيان بها في غرفة طوارئ المديرية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

- غرفة طوارئ في المديرية على مدار 24 ساعة خلال الشهر الكريم.

- تلقي شكاوى المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية، وتفعيل الإجراءات الوقائية.

- قيام إدارة مراقبة الأغذية بوضع خطة عمل، واتخاذ الضوابط الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

- قيام المناطق الطبية بضبط الأسواق من الناحية الصحية، وتحديدا الأغذية التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك.

- تكثيف الحملات بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وأماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية، ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية.

التفتيش على أماكن تصنيع المخللات والحلويات

- التفتيش على أماكن تصنيع المخللات والحلويات بمختلف أنواعها.

- تفعيل قوانين مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس، واتخاذ إجراء حيال المخالفين.

- حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية

- تأمين شبكة الأكسجين ووجود احتياطي كاف من الإمدادات، وتأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطي كاف من السولار، وتأمين السلامة و الصحة المهنية للمستشفيات.

- رفع درجة الاستعداد في بنوك الدم التابعة لمديرية الشؤون الصحية.

- توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ و الرعاية المركزة

- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة الطبية بمستشفيات القاهرة.

أرقام تلقى بلاغات المواطنين

- تلقى بلاغات المواطنين على رقم غرفة طوارئ العلاجي: 01101135652 – 01101135659 – 0223910573، أوغرفة طوارئ العلاجي بالوزارة: 137، أو غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية: 0223918968، أو غرفة طوارئ الوقائي بالوزارة : 105 – 0227923608 – 0227921060

- معهد السموم بجامعة القاهرة: 02236431299 – 0223640402

- معهد السموم جامعة عين شمس: 0226840902 – 0224823314