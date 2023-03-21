«صحة الشرقية»: تقدم الخدمة الطبية لأكثر من 131 ألف سيدة مجانا

قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية لدعم صحة الأم والجنين، بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لـ131256 سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر 2020.

جيل من الأطفال خال من الأمراض

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة، وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة «HIV»، ومرض الإلتهاب الكبدي «ب HBV»، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة.

تدريب مقدمي الخدمة

وأضاف أن خدمات المتابعة والعلاج تقدم من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، مشيراً إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، ودعمها المستمر بالمستلزمات الطبية، مع ضمان خصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وتدريب مقدمي الخدمة على حسن الإستقبال والتعامل مع المترددات علي المبادرة الرئاسية.