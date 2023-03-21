لجنة لمناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الإعاقة بـ«تكنولوجية بني سويف»

أصدر الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، قرارًا بتشكيل لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الإعاقة، بهدف تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها، والتصدي والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة داخل الجامعة، وإزالة الآثار المترتبة عليه سواء اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية.

دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

كما تهدف اللجنة إلى دعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع الجامعي في نطاق الجامعة، ونشر الوعي والثقافة وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في هذا المجال.

وأشار رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن اختصاصات اللجنة تشمل رصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال اللجنة في مجال مناهضة التمييز ضد المرأة ودعم ذوي الإعاقة في الجامعة، ودراستها والعمل على حلها، وتعزيز وتنمية قدرات العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال، من خلال خطة عمل على مستوى الجامعة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل للتعاون مع جهات الاختصاص بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية للعاملين بالجامعة في مجال حقوق الإنسان.

التنسيق مع المجلس القومي للمرأة وذوي الإعاقة

كما تشمل اختصاصات اللجنة التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، وإصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بأهداف اللجنة واختصاصاتها في سبيل نشر الوعي والثقافة وترسيخ القيم في مجال عمل اللجنة.